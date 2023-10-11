ИП освобождены от фиксированных взносов на время военной службы по контракту

Письмо Минобороны от 06.10.2023 № 171/3613нс приложено к письму ФНС от 17.10.2023 № БС-4-11/13235@.
Освобождение от взносов будет по заявлению КНД 1150081 с подтверждающими документами.
Документы, подтверждающие дату начала прохождения военной службы по контракту:
заверенная в установленном порядке копия контракта;
выписка из приказа о заключении контракта (с указанием даты вступления в силу контракта).
Как сообщает Минобороны, окончанием военной службы считается дата исключения военнослужащего из списков личного состава воинской части:
при увольнении с военной службы;
в связи с гибелью (смертью);
в связи с признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим;
со дня заключения с военнослужащим нового контракта.
Эта дата подтверждается выпиской из приказа об исключении военнослужащего из списков личного состава воинской части.
Смотрите в нашей таблице, в каких случаях и на каком основании еще можно не платить взносы.
Основание
Период
Пункт 1 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Военная служба по призыву
Пункт 3 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пункт 5 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности
Пункт 6 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Периода ухода за инвалидом 1 группы, 80-летним пенсионером
Пункт 7 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период проживания супругов военных в местности, где они не могли работать
Пункт 8 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период проживания за границей супругов дипломатов
Пункт 12 части 1 статьи 12 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Период пребывания в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время
Период прохождения военной службы по контракту
Период приостановки статуса адвоката
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