Сеть магазинов одежды Henderson собирается выпустить акции на Мосбирже

Ценные бумаги сети магазинов мужской одежды Henderson начнут торговаться на Московской бирже в начале ноября.

Сеть салонов мужской одежды Henderson заявили о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций на Московской бирже. Об этом пишет «Коммерсант».

Начало торгов акциями ритейлера запланировано на начало ноября 2023 года. Ценные бумаги будут доступны для институциональных, квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

Основатель Henderson Рубен Арутюнян также может дополнить предложение частью акций из своего пакета (около 10%), но сохранит за собой преобладающую долю в уставном капитале.

Магазины Henderson появились в России в 1998 году. Бренд принадлежит АО «Эйч Эф Джи» («Хэндерсон Фэшн Групп»). В 2022 году выручка компании выросла на 30,6%, до 12,4 млрд рублей. Чистая прибыль составила 1,8 млрд рублей.

Эксперты издания считают, что IPO с высокой вероятностью вызовет интерес инвесторов.