Бизнес может получить льготный кредит на строительство горнолыжных курортов и аквапарков

Если раньше инвесторы могли привлекать льготное финансирование на строительство гостиниц и многофункциональных центров, то теперь правительство расширило программу по созданию туристических объектов.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, по которому инвесторы смогут получить льготный кредит на строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов.

Парки развлечений должны быть рассчитаны на 1 млн посетителей в год, а горнолыжные курорты – на 450 тыс. человек.

На такие показатели необходимо выйти через два года после ввода объектов в эксплуатацию.

Расширение параметров программы поможет привлечь в отрасль новых инвесторов и простимулировать создание качественной туристической инфраструктуры, — сказано на сайте кабмина.

Полученные средства инвесторы смогут направить не только на возведение новых объектов, но и на реконструкцию старых.

С 2021 года бизнес также может получать льготное финансирование на строительство гостиниц и многофункциональных комплексов.

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