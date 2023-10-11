Как учитывать деловую репутацию по ФСБУ 14/2022

Фонд «НРБУ «БМЦ» подготовил рекомендацию по учету гудвилла при присоединении и слиянии.
Гудвилл — это деловая репутация.
Гудвилл оценивается как сумма переданного присоединяющей организацией возмещения, ранее имевшейся у присоединяющей организации доли в капитале присоединяемой организации и обязательств присоединяемой организации, за вычетом активов присоединяемой организации.
Для расчета стоимости гудвилла оценка возмещения, доли, обязательств и активов идет по МСФО (IFRS) 3.
Если присоединяемая организация до реорганизации представляла собой бизнес и не являлась дочерним обществом по отношению к присоединяющей организации, то гудвил оценивается на дату реорганизации.
В случае, когда присоединяемая организация до реорганизации была дочерним обществом, гудвилл оценивается ретроспективно на дату получения присоединяющей организацией контроля над присоединяемым дочерним обществом.
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