Как учитывать деловую репутацию по ФСБУ 14/2022

В ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» предусмотрен учет гудвилла, информация о котором должна формироваться по нормам МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов». При этом ФСБУ 14/2022 никак не детализирует этот порядок.

Фонд «НРБУ «БМЦ» подготовил рекомендацию по учету гудвилла при присоединении и слиянии.

Гудвилл — это деловая репутация.

Гудвилл оценивается как сумма переданного присоединяющей организацией возмещения, ранее имевшейся у присоединяющей организации доли в капитале присоединяемой организации и обязательств присоединяемой организации, за вычетом активов присоединяемой организации.

Для расчета стоимости гудвилла оценка возмещения, доли, обязательств и активов идет по МСФО (IFRS) 3.

Если присоединяемая организация до реорганизации представляла собой бизнес и не являлась дочерним обществом по отношению к присоединяющей организации, то гудвил оценивается на дату реорганизации.

В случае, когда присоединяемая организация до реорганизации была дочерним обществом, гудвилл оценивается ретроспективно на дату получения присоединяющей организацией контроля над присоединяемым дочерним обществом.

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