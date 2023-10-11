Стоимость презервативов вырастет на 10-15%

Российские производители презервативов могут поднять цену на свою продукцию на 10-15%. Об этом сказано в телеграм-канале Baza.
Санкционные ограничения заставили производителей отказаться от закупки материалов в Европе, теперь они переориентировались на поставщиков из Китая и Малайзии.
Компаниям по производству презервативов придется покупать в Азии только латекс, а потом заливать его в формы подходящих размеров. Этот подход не позволит фирмам сохранить прежнюю стоимость изделий.
В 2022 году с российского рынка ушла британская компания Reckitt Benckiser, которая производит презервативы Durex.
В апреле того же года стало известно, что организация собирается передать свой бизнес в РФ третьей стороне или местным сотрудникам.
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