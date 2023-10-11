Годовой налог на имущество по кадастровой стоимости идет в уведомление по ЕНП, по среднегодовой – не идет

Если декларацию сдают позже срока уплаты налога, нужно уведомление, если раньше – не нужно. По налогу на имущество декларацию сдают до 25 февраля и налог платят в этот же срок, поэтому уведомление не нужно.

Но это касается только налога по итогам года и только когда он рассчитывается по среднегодовой стоимости.

Разъяснение дает ФНС в письме от 17.10.2023 № БС-4-21/13243@.

Есть еще налог на имущество организаций, который считают по кадастровой стоимости. По нему декларацию не сдают.

Значит, нужно уведомление (в том числе, на налог за год).

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