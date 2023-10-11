Обзоры для бухгалтера

📌Как уменьшить налог на прибыль, уволить сотрудника в связи с выходом на пенсию и уведомить ФНС об освобождении от НДС. Пятничный дайджест Разборов

Расскажем вам, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС и какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.
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Что разбирали на этой неделе

1. Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников

Из короткого видео узнаете, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

2. Увольнение в связи с выходом на пенсию

В этом мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

3. Срок хранения первичной документации

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

4. Как уведомить ФНС об освобождении от НДС

В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

5. Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

Разбираем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

6. Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

Единственный учредитель вправе оформить продление полномочий гендиректора своим решением. Об этом решении уведомлять ИФНС не надо: сведения, указанные в ЕГРЮЛ, не изменяются, а вот контрагентов и банки уведомлять надо. Как составляется решение учредителя о продлении полномочий директора?

7. Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 2023 года

В мини-курсе рассказываем, как получить земельный участок из состава госземель площадью до 1 га, как заключить договор и какие нюансы государственной программы нужно знать.

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