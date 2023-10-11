Когда по ФСБУ 25/2018 надо пересматривать классификацию объекта аренды

Такая норма заложена в п. 6 ФСБУ 25/2018. Об этом напоминает Минфин в письме от 29.09.2023 № 07-01-09/92922.

Классификация объектов учета аренды идет на раннюю из двух дат:

дату предоставления предмета аренды;

дату заключения договора аренды.

Арендодатель классифицирует объекты аренды в качестве объектов учета;

операционной аренды;

неоперационной (финансовой) аренды.

Кстати, есть рекомендации Фонда «НРБУ «БМЦ», в которых сказано, что для применения ФСБУ 25 надо проанализировать договоры, должен быть приоритет экономического содержания условий договора над его юридической формой. То есть, неважно, как называется договор, важна его суть.

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