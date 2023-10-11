Стоимость тарифов на интернет может вырасти на 10-15%

82% провайдеров предупредили о предстоящем росте цен на услуги связи, домашний интернет и на сервисы для облачного хранения данных.

В 2024 году провайдеры могут поднять цены на домашний интернет и другие услуги фиксированной связи на 10-15%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова.

Стоимость услуг связи вырастет из-за расходов на закупку оборудования, которое подорожало в связи с уходом из РФ зарубежных вендоров. Компаниям придется больше потратить на операционную деятельность, логистику и аренду.

Сильнее всего цены вырастут на мобильную связь, домашний интернет и на облачные сервисы.

Угрозы бизнесу операторы оценивают как серьезные. Так, сразу три фактора риска набрали более 40% голосов: курсовые колебания (52%), ухудшения в экономике и падение спроса (47%), рост инфляции (43%), — говорится в исследовании TelecomDaily.

Представители бизнеса считают, что на фоне роста инфляции невозможно обойтись без индексации тарифов. Однако в «Ростелекоме» заявили, что стоимость интернета по-прежнему останется доступной для всех абонентов.

Провайдеры еще не передавали информацию о повышении тарифов в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Минцифры также не видит предпосылок для роста цен и не получает жалоб от пользователей интернета.

Во втором квартале 2023 года домашний интернет есть у 35,5 млн человек. В среднем абоненты каждый месяц платят за доступ в сеть 377 рублей или на 4 рубля больше, чем в 2022 году. Объем этого рынка достиг 40,1 млрд рублей.

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