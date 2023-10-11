С 2024 года будет можно открыть бизнес дистанционно

Все действия, которые необходимы для начала предпринимательской деятельности, переведут в онлайн-формат. Начнет работать сервис, который позволит удаленно открыть счет в банке и получить электронную подпись.

В 2024 году появится сервис, который позволит в «один клик» начать свое дело: зарегистрировать бизнес, открыть банковский счет и получить электронную подпись. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на правительство.

На этом сервисе будут доступны, в частности, электронная регистрация бизнеса, открытие счета и получение электронной подписи в рамках одной услуги, — сказали в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сейчас предпринимателям нужно три рабочих дня на то, чтобы подать документы для начала бизнеса в ФНС.

На платформе МСП с 2022 года можно онлайн сделать только первый шаг к началу предпринимательской деятельности.Для открытия банковского счета и получения электронной подписи все же придется выйти из дома.

Новый сервис позволит направить в налоговую комплект документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью. Она же нужна для открытия счет в банке.

Все это можно сделать дистанционно и за один день, но при условии, что начинающий бизнесмен идентифицирован банком при личном визите или же заявитель сдавал биометрию в Единую биометрическую систему.

Сбербанк уже готов принять участие в эксперименте «Старт бизнеса онлайн». Открыть счет дистанционно можно с помощью биометрических заграничных паспортов и с квалифицированной электронной подписью физического лица.