🧨 Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ: что меняется

Нужно подготовиться к сдаче годовой отчетности и составить учетную политику на 2024 год? Эксперт Эльвира Митюкова поможет вам это сделать за один день!
Приглашаем на II всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка», которая состоится 5 декабря в Москве.
Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов.
На конференции разберем следующие темы:
Подготовка к сдаче годовой отчетности 2023.
Налоговые проверки в 2024 году: мораторий и исключения из него.
Новые ФСБУ и подготовка бухгалтерской отчетности: на что обратить внимание.
Тенденции налоговых проверок: дробление, схемы, работа с ИП и СМЗ.
Топ ошибок в учете и применении ФСБУ.
Топ критериев кому готовиться к проверке. Предпроверочный анализ.
Составляем учетную политику на 2024 год.
Как пройти проверку с наименьшими доначислениями.
Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.
Что проверяют и как подготовиться.
Вводим в работу новый ФСБУ 14/2022.
На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.
II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!
Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.
Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!
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