У бухгалтеров осталось 2 дня, чтобы сдать ЕФС-1 за 9 месяцев

ЕФС-1 со сведениями о начисленных взносах на травматизм необходимо сдать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ). То есть сейчас крайняя дата — 25.10.2023.
ЕФС-1 за 9 месяцев должны сдать:
все компании, включая тех, кто по разным причинам не начисляет своим работникам выплаты и, как следствие, не начисляет никакие страховые взносы;
ИП с работниками, а также те предприниматели, которые заключили с физлицами ГПД с условием уплаты с их вознаграждений взносов на травматизм.
Не сдают ЕФС-1 со сведениями о несчастном страховании только страхователи, применяющие АУСН.
❗️Сведения в подразделе 1.2 за 3 квартал не заполняются. Они будут присутствовать только в годовом отчете.
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