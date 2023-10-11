У бухгалтеров осталось 2 дня, чтобы сдать ЕФС-1 за 9 месяцев

Бухгалтеры в 2023 году впервые столкнулись с отчетом ЕФС-1. Поэтому до сих пор возникают вопросы по поводам и срокам его подачи. Напомним, что крайний срок сдачи ЕФС-1 за третий квартал — не позднее 25 октября 2023 года.

ЕФС-1 со сведениями о начисленных взносах на травматизм необходимо сдать не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом (п. 1 ст. 24 Закона № 125-ФЗ). То есть сейчас крайняя дата — 25.10.2023.

ЕФС-1 за 9 месяцев должны сдать:

все компании, включая тех, кто по разным причинам не начисляет своим работникам выплаты и, как следствие, не начисляет никакие страховые взносы;

ИП с работниками, а также те предприниматели, которые заключили с физлицами ГПД с условием уплаты с их вознаграждений взносов на травматизм.

Не сдают ЕФС-1 со сведениями о несчастном страховании только страхователи, применяющие АУСН.

❗️Сведения в подразделе 1.2 за 3 квартал не заполняются. Они будут присутствовать только в годовом отчете.