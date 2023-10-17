Власти предложили новый подход к развитию малого и среднего бизнеса

Правительство готовит новые параметры нацпроекта по развитию МСП. Теперь упор предлагается делать не на росте численности субъектов МСП, а на повышении их эффективности.

Условия работы в ближайшее годы — с 2025 по 2030 г. — будут существенно отличаться от нынешних, поэтому необходим новый вектор развития сектора, указал первый вице-премьер Андрей Белоусов, пишут «Ведомости».

В обновленном нацпроекте до 2030 г. предлагается установить новые параметры. В частности, ставится задача по увеличению выручки МСП на одного работникана 25% по сравнению с 2022 г., указал Белоусов. Предлагается ввести новый коэффициент ежегодно созданных предприятий — показатель (определяется через отношение к действующим субъектам) планируется увеличить до 20% к 2030 г. (с 17% на текущий момент).

Кроме того, необходимо увеличить срок жизни малого бизнеса. Сегодня ожидаемая продолжительность жизни таких компаний составляет чуть более девяти лет, но за первые два года существования больше половины субъектов прекращают свою деятельность. Первые 2–3 года – это «зона смерти» для малого бизнеса, отметил Белоусов. Срок «выживаемости» планируется увеличить до 13 лет к 2030 г., указал он.