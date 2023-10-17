Жители России открыли на 30% больше зарубежных счетов

В иностранных банках россияне завели на 30% больше счетов, чем в 2020 году. Сейчас у ФНС возникли трудности в обмене налоговой информацией с недружественными странами.

По сравнению с 2020 годом число счетов россиян в иностранных банках выросло на 30%. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя ФНС Юлию Шепелеву.

За 2022 год у нас еще не закончилась кампания по получению информации от наших партнеров, но я уже могу сказать, что у нас количество счетов по сравнению с 2020 годом плюс 30%, — сказала Юлия Шепелева.

Сейчас США, Швейцария, Германия, Великобритания и Латвия отказываются предоставлять России налоговую информацию. Обмен данными стал активней с дружественными государствами за счет увеличения товарных и денежных потоков.