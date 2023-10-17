Регистрировать и расторгать браки можно будет в МФЦ

Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишут РИА Новости.
«Регистрация заключения брака при условии, что оба заявителя являются гражданами РФ и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории РФ», — говорится в пояснительной записке.
Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов. Также условием является отсутствие общих детей младше 18 лет.
Комментарии76
gnews spb
Такая вот проза жизни
да, романтика. особенно зимой в очереди и в верхней одежде, взмыленные как кони 😂
Лариса КостенкоГлавный бухгалтер
Романтизьму нет )))
Главный бухгалтер
Я в последнее время частенько думаю.... Если все эти вещи можно оформить в МФЦ, то.... то нафига тогда содержать все те старые конторы и дополнительно МФЦ к ним ?
Неужели нельзя обойтись чем-то одним?? или те , или эти ?
Я уже давно высказываю недоумение по поводу существования Службы занятости с ее формами отчетности и обязательными уведомлениями о наличии вакансий... Давно напрашивается весь ее функционал передать МФЦ.
Это ж как надо работать, чтобы работодатели стремились лучше заплатить какому-нибудь платному ресурсу по подбору персонала, чем обращаться в бесплатную Службу занятости .
Виктор
Сотрудники МФЦ: да вы задолбали! Мы и так дофига всего делаем, нам банально знаний не хватает этим заниматься. Давайте вы на нас еще суды повесьте и работу приставов!
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Потому что каждый должен заниматься своим делом, а не как у нас "и жнец и швец и на дуде игрец".
1. Откуда такие сведения?
2. Что такого из репертуара Службы занятости не в состоянии делать МФЦ?
P.S. Назначение МФЦ - оптимизировать (автоматизировать) работу государственных органов. В первую очередь это касается тех, кто мало того, что сам фигово работает, так еще пытается создавать проблемы другим (вспомним работодателей, которых обязывают предоставлять Службы занятости сведения о вакансиях).
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Тогда и курьерам ЯндексЕды нужно в обязанности добавить приготовление блюд - а что такого?
Сотрудники МФЦ не специалисты в тех услугах, которые МФЦ предоставляют. Они по сути посредники между гражданином и ведомством.
Просто законом утвердили, что если пришло в ведомство из МФЦ обращение, то все остальные обращения откладываются, а из МФЦ обрабатывается. Из-за этого получается иллюзия ускорения.
Они работают по чек листам и в тонкостях регулирования и законодательных норм не разбираются. Да и не обязаны - они слишком многим заняты, чтобы во всё вникать и разбираться в этих вопросах на уровне специалиста или эксперта.
Стоп... Я веду речь о госаппарате, который не думает о сервисе и выдумывает проблемы налогоплательщикам.
Я не утверждаю, что МФЦ работает идеально.
С какого бодуна работодатели обязаны предоставлять сведения об имеющихся вакансиях Службе занятости? Чтобы к ним потянулась очередь безработных, основной массе которых необходим отказ?
Нет
Почти всё не в состоянии.
Она может только принять какие-то документы и в эту службу переслать..
Например, что именно МФЦ не в состоянии сделать?
Нет
.
1) оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на рынке труда;
1.1) информирование граждан Российской Федерации о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы;
2) разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
3) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, в том числе для содействия работодателям в выполнении квоты для приема на работу инвалидов;
4) организацию мероприятий активной политики занятости населения;
5) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
6) осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения.
Контрдоводы:
1. На мой взгляд, грош цена их оценкам и прогнозам.
1.1 Для этого необходимо сделать шлюз между работодателями и соответствующим сайтом под патронажем, например, Госуслуг. Дабы работодатели добровольно(!) могли размещать данные о вакансиях и убирать их при необходимости. Разумеется, все это можно сделать и очно в МФЦ. Как вариант, необходимо предусмотреть возможность ознакомления с вакансиями и резюме на данном ресурсе (сайте) без авторизации. Вот тогда у HH.ru появится реальный конкурент и он будет вынужден снизить свои расценки.
2. Реальное содействие гражданам в поиске работы начинается со способствования созданию новых рабочих (не бюджетных!) мест. Все остальное, на мой взгляд, малоэффективно.
3. Смотреть п.2. Для инвалидов в расширенном поиске вакансий предусмотреть соответствующую "галочку".
4. Масло масляное... Смотреть п.2
5. Если человек признан безработным и ему положены социальные выплаты, почему эти выплаты нельзя производить без участия человека? Или чем соответствующий человек в МФЦ хуже?
6. Масло масляное... Смотреть п.2
Нет
На кой возлагать всё это на мфц? Вакансии, обучение, трудоустройство, учет безработных, выплаты им?
.
В мфц можно подать документы на регистрацию ИП, налоговую декларацию и пр. Т.к. ФНС работает омерзительно, пусть МФЦ камеральные и выездные проверки проводит и штрафы на инкассо выставляет?
С точки зрения экономии бюджетных средств.
Причем, для выполнения всего этого функционала достаточно лишь вести реестр безработных. Парадоксально, да?
А самое главное, никому в МФЦ не взбредет в голову выдумывать всякую отчетность для налогоплательщиков.
Нет
Ещё раз: служба занятости - далеко не только реестр безработных.
Пример: мою невестку сократили, она пошла отмечаться. Её (с согласия) направили на курсы, потом на предприятие - она там несколько лет проработала по новой специальности.
Надо ли это вешать на МФЦ?
Сразу же... На кой ляд неработающему человеку отмечаться? Чтобы какие-то сотрудники Службы занятости этим занимались?
Дальше... Ничто не мешает предоставить возможность неработающему выбрать наиболее подходящие курсы. Причем, подобное можно даже сделать без посещения МФЦ, в смысле, удаленно. Предвижу возражения, на которые сразу отвечаю примером возможности оформления кредита на человека. Почему многомиллионный кредит можно оформить на человека удаленно, а курсы стоимостью 10-15 тыс. рублей нельзя?
Нет
Да. И чтобы получать пособия.
.
Ну и причём здесь МФЦ? И зачем ему курсы оформлять? И кто эти курсы оплачивать будет?
Эти курсы имеют стоимость. Либо безработный обучается на этих курсах и в дальнейшем благодаря им трудоустраивается, либо еще какое-то время получает пособие по безработице.
По оплате... Вестимо кто... за счет бюджета.
Виктор
Помочь с приватизацией земли.
Реальный случай.
Владимир
Ну а что, приказное производство можно на МФЦ переложить, в нём всё равно состязание сторон отсутствует)))
Главный бухгалтер
это ещё что такое?? ни разу ничего не сдавали!
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Потому что само по себе МФЦ - это по сути прокладка (курьер) между гражданином и другими ведомствами, которое само не принимает решение.
Они собирают пакет согласно списка, отправляет его в нужное ведомство, там его обрабатывают в приоритетном порядке (сроки контролируют жёстко). В результате обращение написанное лично в ведомство может быть отложено в сторону, а полученные пакеты из МФЦ будут обработаны быстрее. Получают от ведомства результат обработки и передаю его гражданину.
Они выполняют столько "функций", что сами сотрудники не знают всех тонкостей - работаю строго по чек-листам.
Когда регистрировался как ИП через МФЦ, то у меня отказывались принимать заявление о выборе упрощенной системы налогообложения, потому что по чек листу его нет.
После небольшого разговора со старшей смены и прочтения нормативных документов приняли и прикрепили его как дополнительные документы к заявлению.
Жанна
Так это же удобно, в этом и ценность МФЦ - ведомство одно на весь город, а то и в соседнем городе находится, а МФЦ много, можно выбрать удобный адрес и удобное время.
Главный бухгалтер
и зачем мне эта прокладка с работниками, которые ни в чём не разбираются??
в каждом отдельном случае могут быть (да и бывают) тысячи нюансов. При обращении непосредственно в ведомство, все они будут решены по ходу обращения. А в МФЦ....
Вот даже сам знаешь и подаёшь всё что надо - Ваш пример. А у них уже стопор: они какой-то детали сами не понимают и уже не дают хода. Уже получается что человеку бороться приходится: кто наглее, насколько ты во всём уверен, как убедить сотрудника, что ты прав на самом деле....
а ещё бывает, что придёшь в конкретное ведомство, что бы лично на месте, без прокладок... а оттуда гонят - иди в МФЦ !
Затем, чтобы не ходить по разным службам. Вот пример: надо поменять права, они и фотку на месте сделают, и заявление в ГАИ отправят, останется только забрать.
Владимир
Вы хотите оставить без работы армию чиновников?))
gnews spb
Бух-оптимист
Там и крестить, наверное, скоро будут.
И другие конфессии окошки откроют)))
Liudmila K
Аккуратнее. А то как оскорбите сейчас чувства верующих и чувства РПЦ заодно
А вот тут я не поняла, почему только планируют если это уже есть?
У меня коллега этим летом через МФЦ замуж выходила без визита в ЗАГС.
Ну в загсе ж марш мендельсона, шампанское, слезы матерей))
Виктор
понурые взгляды отцов