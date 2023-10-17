Новости для бухгалтера
Законопроекты

Регистрировать и расторгать браки можно будет в МФЦ

Многофункциональные центры (МФЦ) планируют наделить полномочиями по государственной регистрации заключения и расторжения браков.
858

Соответствующий законопроект опубликован на портале нормативных правовых актов, пишут РИА Новости.

«Регистрация заключения брака при условии, что оба заявителя являются гражданами РФ и не состояли ранее в браке, либо предыдущий брак расторгнут на территории РФ», — говорится в пояснительной записке.

Развестись через МФЦ можно будет при условии взаимного согласия супругов. Также условием является отсутствие общих детей младше 18 лет.

Комментарии

76
  • Логотип gnews
    gnews Вчера в 17:49

    gnews spb

    Регистрировать и расторгать браки можно будет в МФЦ

    Такая вот проза жизни 

    • Логотип Мирам
      Мирам 12 часов назад

      да, романтика. особенно зимой в очереди и в верхней одежде, взмыленные как кони 😂

    • Логотип id240688308
      id240688308 5 часов назад

      Лариса КостенкоГлавный бухгалтер

      Романтизьму нет )))

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 Вчера в 17:52

    Главный бухгалтер

    Я в последнее время частенько думаю.... Если все эти вещи можно оформить в МФЦ, то.... то нафига тогда содержать все те старые конторы и дополнительно МФЦ к ним ?

    Неужели нельзя обойтись чем-то одним?? или те , или эти ?

    • Логотип VadimBA
      VadimBA Вчера в 18:08

      Я уже давно высказываю недоумение по поводу существования Службы занятости с ее формами отчетности и обязательными уведомлениями о наличии вакансий... Давно напрашивается весь ее функционал передать МФЦ.

      Это ж как надо работать, чтобы работодатели стремились лучше заплатить какому-нибудь платному ресурсу по подбору персонала, чем обращаться в бесплатную Службу занятости .

      • Логотип victor96
        victor96 13 часов назад

        Виктор

        Сотрудники МФЦ: да вы задолбали! Мы и так дофига всего делаем, нам банально знаний не хватает этим заниматься. Давайте вы на нас еще суды повесьте и работу приставов!

        • Логотип hub
          hub 12 часов назад

          ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

          Потому что каждый должен заниматься своим делом, а не как у нас "и жнец и швец и на дуде игрец". 

        • Логотип VadimBA
          VadimBA 12 часов назад

          Сотрудники МФЦ: да вы задолбали! Мы и так дофига всего делаем, нам банально знаний не хватает этим заниматься.

          1. Откуда такие сведения?

          2. Что такого из репертуара Службы занятости не в состоянии делать МФЦ?

          P.S. Назначение МФЦ - оптимизировать (автоматизировать) работу государственных органов. В первую очередь это касается тех, кто мало того, что сам фигово работает, так еще пытается создавать проблемы другим (вспомним работодателей, которых обязывают предоставлять Службы занятости сведения о вакансиях). 

          • Логотип hub
            hub 12 часов назад

            ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

            Тогда и курьерам ЯндексЕды нужно в обязанности добавить приготовление блюд - а что такого?

            Сотрудники МФЦ не специалисты в тех услугах, которые МФЦ предоставляют. Они по сути посредники между гражданином и ведомством.

            Просто законом утвердили, что если пришло в ведомство из МФЦ обращение, то все остальные обращения откладываются, а из МФЦ обрабатывается. Из-за этого получается иллюзия ускорения.

            Они работают по чек листам и в тонкостях регулирования и законодательных норм не разбираются. Да и не обязаны - они слишком многим заняты, чтобы во всё вникать и разбираться в этих вопросах на уровне специалиста или эксперта.

            • Логотип VadimBA
              VadimBA 12 часов назад

              Тогда и курьерам ЯндексЕды нужно в обязанности добавить приготовление блюд - а что такого?

              Стоп... Я веду речь о госаппарате, который не думает о сервисе и выдумывает проблемы налогоплательщикам.

              Я не утверждаю, что МФЦ работает идеально.

              С какого бодуна работодатели обязаны предоставлять сведения об имеющихся вакансиях Службе занятости? Чтобы к ним потянулась очередь безработных, основной массе которых необходим отказ?

          • Логотип Старый ворчун
            Старый ворчун 10 часов назад

            Нет

            2. Что такого из репертуара Службы занятости не в состоянии делать МФЦ?

            Почти всё не в состоянии.

            Она может только принять какие-то документы и в эту службу переслать..

            • Логотип VadimBA
              VadimBA 9 часов назад

              Почти всё не в состоянии.

              Она может только принять какие-то документы и в эту службу переслать..

              Например, что именно МФЦ не в состоянии сделать?

              • Логотип Старый ворчун
                Старый ворчун 9 часов назад

                Нет

                что именно МФЦ не в состоянии сделать?

                .

                1) оценку состояния и прогноз развития занятости населения, информирование о положении на рынке труда;

                1.1) информирование граждан Российской Федерации о положении на рынке труда, правах и гарантиях в области занятости населения и защиты от безработицы;

                2) разработку и реализацию программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

                3) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, в том числе для содействия работодателям в выполнении квоты для приема на работу инвалидов;

                4) организацию мероприятий активной политики занятости населения;

                5) осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

                6) осуществление контроля за обеспечением государственных гарантий в области занятости населения.

                • Логотип VadimBA
                  VadimBA 9 часов назад

                  Контрдоводы:

                  1. На мой взгляд, грош цена их оценкам и прогнозам.

                  1.1 Для этого необходимо сделать шлюз между работодателями и соответствующим сайтом под патронажем, например, Госуслуг. Дабы работодатели добровольно(!) могли размещать данные о вакансиях и убирать их при необходимости. Разумеется, все это можно сделать и очно в МФЦ. Как вариант, необходимо предусмотреть возможность ознакомления с вакансиями и резюме на данном ресурсе (сайте) без авторизации. Вот тогда у HH.ru появится реальный конкурент и он будет вынужден снизить свои расценки.

                  2. Реальное содействие гражданам в поиске работы начинается со способствования созданию новых рабочих (не бюджетных!) мест. Все остальное, на мой взгляд, малоэффективно.

                  3. Смотреть п.2.  Для инвалидов в расширенном поиске вакансий предусмотреть соответствующую "галочку".

                  4. Масло масляное... Смотреть п.2

                  5. Если человек признан безработным и ему положены социальные выплаты, почему эти выплаты нельзя производить без участия человека? Или чем соответствующий человек в МФЦ хуже?

                  6. Масло масляное... Смотреть п.2

                  • Логотип Старый ворчун
                    Старый ворчун 7 часов назад

                    Нет

                    Контрдоводы:

                    На кой возлагать всё это на мфц? Вакансии, обучение, трудоустройство, учет безработных, выплаты им?

                    .

                    В мфц можно подать документы на регистрацию ИП, налоговую декларацию и пр. Т.к. ФНС работает омерзительно, пусть МФЦ камеральные и выездные проверки проводит и штрафы на инкассо выставляет?

                    • Логотип VadimBA
                      VadimBA 5 часов назад

                      На кой возлагать всё это на мфц? Вакансии, обучение, трудоустройство, учет безработных, выплаты им?

                      С точки зрения экономии бюджетных средств.

                      Причем, для выполнения всего этого функционала достаточно лишь вести реестр безработных. Парадоксально, да?

                      А самое главное, никому в МФЦ не взбредет в голову выдумывать всякую отчетность для налогоплательщиков.

                      • Логотип Старый ворчун
                        Старый ворчун 1 час назад

                        Нет

                        Ещё раз: служба занятости - далеко не только реестр безработных.

                        Пример: мою невестку сократили, она пошла отмечаться. Её (с согласия) направили на курсы, потом на предприятие - она там несколько лет проработала по новой специальности.

                        Надо ли это вешать на МФЦ?

                        • Логотип VadimBA
                          VadimBA 1 час назад

                          Пример: мою невестку сократили, она пошла отмечаться. Её (с согласия) направили на курсы, потом на предприятие - она там несколько лет проработала по новой специальности.

                          Сразу же... На кой ляд неработающему человеку отмечаться? Чтобы какие-то сотрудники Службы занятости этим занимались?

                          Дальше... Ничто не мешает предоставить возможность неработающему выбрать наиболее подходящие курсы. Причем, подобное можно даже сделать без посещения МФЦ, в смысле, удаленно. Предвижу возражения, на которые сразу отвечаю примером возможности оформления кредита на человека. Почему многомиллионный кредит можно оформить на человека удаленно, а курсы стоимостью 10-15 тыс. рублей нельзя?

                          • Логотип Старый ворчун
                            Старый ворчун 22 минуты назад

                            Нет

                            Сразу же... На кой ляд неработающему человеку отмечаться? Чтобы какие-то сотрудники Службы занятости этим занимались?

                            Да. И чтобы получать пособия.

                            .

                            выбрать наиболее подходящие курсы. Причем, подобное можно даже сделать без посещения МФЦ,

                            Ну и причём здесь МФЦ? И зачем ему курсы оформлять? И кто эти курсы оплачивать будет?

                            • Логотип VadimBA
                              VadimBA 16 минут назад

                              Ну и причём здесь МФЦ? И зачем ему курсы оформлять? И кто эти курсы оплачивать будет?

                              Эти курсы имеют стоимость. Либо безработный обучается на этих курсах и в дальнейшем благодаря им трудоустраивается, либо еще какое-то время получает пособие по безработице.

                              По оплате... Вестимо кто... за счет бюджета. 

              • Логотип victor96
                victor96 9 часов назад

                Виктор

                Помочь с приватизацией земли.

                Реальный случай.

        • Логотип Владимир_Долгополов
          Владимир_Долгополов 7 часов назад

          Владимир

          Ну а что, приказное производство можно на МФЦ переложить, в нём всё равно состязание сторон отсутствует)))

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 10 часов назад

        Главный бухгалтер

        Я уже давно высказываю недоумение по поводу существования Службы занятости с ее формами отчетности и обязательными уведомлениями о наличии вакансий...

        это ещё что такое?? ни разу ничего не сдавали!

    • Логотип hub
      hub 14 часов назад

      ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

      Потому что само по себе МФЦ - это по сути прокладка (курьер) между гражданином и другими ведомствами, которое само не принимает решение.

      Они собирают пакет согласно списка, отправляет его в нужное ведомство, там его обрабатывают в приоритетном порядке (сроки контролируют жёстко). В результате обращение написанное лично в ведомство может быть отложено в сторону, а полученные пакеты из МФЦ будут обработаны быстрее. Получают от ведомства результат обработки и передаю его гражданину.

      Они выполняют столько "функций", что сами сотрудники не знают всех тонкостей - работаю строго по чек-листам.

      Когда регистрировался как ИП через МФЦ, то у меня отказывались принимать заявление о выборе упрощенной системы налогообложения, потому что по чек листу его нет.

      После небольшого разговора со старшей смены и прочтения нормативных документов приняли и прикрепили его как дополнительные документы к заявлению.

      • Логотип ZZZhanna
        ZZZhanna 11 часов назад

        Жанна

        Они собирают пакет согласно списка, отправляет его в нужное ведомство, там его обрабатывают в приоритетном порядке

        Так это же удобно, в этом и ценность МФЦ - ведомство одно на весь город, а то и в соседнем городе находится, а МФЦ много, можно выбрать удобный адрес и удобное время.

      • Логотип Arhimed0
        Arhimed0 10 часов назад

        Главный бухгалтер

        и зачем мне эта прокладка с работниками, которые ни  в чём не разбираются??

        в каждом отдельном случае могут быть (да и бывают) тысячи нюансов. При обращении непосредственно в ведомство, все они будут решены по ходу обращения. А в МФЦ....

        Вот даже сам знаешь и подаёшь всё что надо - Ваш пример. А у них уже стопор: они какой-то детали сами не понимают и уже не дают хода. Уже получается что человеку бороться приходится: кто наглее, насколько ты во всём уверен, как убедить сотрудника, что ты прав на самом деле....

        а ещё бывает, что придёшь в конкретное ведомство, что бы лично на месте, без прокладок... а оттуда гонят - иди в МФЦ !

        • Логотип pavlovtomson
          pavlovtomson 2 часа назад

          и зачем мне эта прокладка с работниками, которые ни  в чём не разбираются??

          Затем, чтобы не ходить по разным службам. Вот пример: надо поменять права, они и фотку на месте сделают, и заявление в ГАИ отправят, останется только забрать. 

    • Логотип Владимир_Долгополов
      Владимир_Долгополов 7 часов назад

      Владимир

      Вы хотите оставить без работы армию чиновников?))

  • Логотип gnews
    gnews Вчера в 18:19

    gnews spb

    МФЦ registracionny.jpg

    те , или эти ?

    ЗАГС Англ набереж .jpg

  • Логотип Алексей Т
    Алексей Т Вчера в 19:12

    Бух-оптимист

    Там и крестить, наверное, скоро будут.

    И другие конфессии окошки откроют)))

    • Логотип garda
      garda 7 часов назад

      Liudmila K

      Аккуратнее. А то как оскорбите сейчас чувства верующих и чувства РПЦ заодно

  • Логотип Natatalka
    Natatalka Вчера в 19:15

    Многофункциональные центры (МФЦ) планируют наделить полномочиями по государственной регистрации заключения и расторжения браков.

    А вот тут я не поняла, почему только планируют если это уже есть?

    У меня коллега этим летом через МФЦ замуж выходила без визита в ЗАГС.

    • Логотип Наталия А
      Наталия А Вчера в 20:24

      Ну в загсе ж марш мендельсона, шампанское, слезы матерей))

      • Логотип victor96
        victor96 12 часов назад

        Виктор

        понурые взгляды отцов

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Бесплатно с УСН

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
80
Бесплатно с Декретный отпуск

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
93

Обучение

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
2,6 тыс.
Бесплатно с Воинский учет

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
376
Бесплатно с Учет расходов

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
206

Мероприятия

 Последние мероприятия для бухгалтеров
Добавить
Бесплатно с Увольнение

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
675
Бесплатно с Счета-фактуры

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
189

Консультации

 Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
Подключить
Бесплатно с Сальдо ЕНС

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
9
841
Бесплатно с Бухгалтерский учет

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
175
Бесплатно с Чеки

Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
477
Бесплатно с Трудовые отношения

Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
361
Вакансии Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
Добавить вакансию
Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
1
2,4 тыс.
Бесплатно с Налог на прибыль

Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
887

Разборы

 Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
Заказать разбор
Бесплатно с IT-компании

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
16,7 тыс.
Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
5
2,1 тыс.
Бесплатно с Увольнение

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
681
Бесплатно с Первичные документы

Срок хранения первичной документации. Мини-курс

Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

Срок хранения первичной документации. Мини-курс
754
Бесплатно с Налоговая оговорка

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
765
Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
496
Бесплатно с НДС

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
525