Малый и средний бизнес взял у МФО кредиты на 44 млрд рублей

С января по июнь 2023 года микрофинансовые организации (МФО) выдали на 48% больше кредитов представителям малого и среднего бизнеса. Предприниматели получили 43,7 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.
Для сравнения, в первом полугодии 2022 года МФО выдали малому и среднему бизнесу займов на 29,6 млрд рублей.
К 30 июня 2023 года общий портфель займов МСП достиг 74,5 млрд рублей.
Значительная часть займов пришлась на государственные МФО — 61%. Доля коммерческих МФО — 39%, при этом 84% займов они предоставляли онлайн, — говорится в сообщении.
Государственные МФО сохраняют для предпринимателей процентные ставки по кредитам на невысоком уровне в пределах 5-9% годовых.
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