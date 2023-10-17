🎓Вебинар. Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года. 20 ноября в 11:00 мск!

Отчетность ИП зависит от системы налогообложения. Если у ИП еще есть сотрудники, то необходимо сдать отчеты по сотрудникам. Кроме того, у ИП еще есть налоги как у физического лица и тут надо разобраться как все будет у него списываться с Единого налогового счета.
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Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.
На вебинаре расскажем:
Налоговый учет у ИП.
Имущественные налоги и кабинет налогоплательщика ИП и физлица.
Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.
Какую отчетность надо сдавать всем ИП без исключения.
Отчетность ИП с работниками.
Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.
Ждем вас на вебинаре 20 ноября в 11:00 мск!
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