🎓Вебинар. Бухгалтер ИП: готовимся к закрытию года. 20 ноября в 11:00 мск!

Приближается конец года и нужно подготовиться к закрытию года. Разберемся пошагово, как закрыть год и сдать отчетность ИП.

Отчетность ИП зависит от системы налогообложения. Если у ИП еще есть сотрудники, то необходимо сдать отчеты по сотрудникам. Кроме того, у ИП еще есть налоги как у физического лица и тут надо разобраться как все будет у него списываться с Единого налогового счета.

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Спикер — Инна Косых, владелец и руководитель бухгалтерской компании, член палаты налоговых консультантов, специалист по ПОД ФТ, автор вебинаров по взаимодействию бухгалтерских компаний с Росфинмониторингом.

На вебинаре расскажем:

Налоговый учет у ИП.

Имущественные налоги и кабинет налогоплательщика ИП и физлица.

Изменения в порядке оплаты взносов и налогов в связи с введением ЕНС и ЕНП.

Какую отчетность надо сдавать всем ИП без исключения.

Отчетность ИП с работниками.

Ответственность ИП за нарушение сроков сдачи отчетности.

Ждем вас на вебинаре 20 ноября в 11:00 мск!