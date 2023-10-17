Число операций по системе быстрых платежей выросло на 40%

В третьем квартале 2023 года пользователи системы быстрых платежей (СБП) оплатили покупок на 800 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Центробанка.
По сравнению с прошлым кварталом, количество операций через СБП выросло на 40%. Выбирали такой способ оплаты 0,5 млрд покупателей.
Не уступают в популярности и переводы через СБП: их количество увеличилось на 10%, до 1,4 млрд операций, а сумма – на 17%, до 7,4 трлн рублей. Средний размер перевода составил 5,2 тыс. рублей.
В среднем один гражданин в III квартале 2023 года совершил 17 переводов и оплатил через СБП 10 покупок, — говорится в сообщении.
Сейчас оплату по СБП принимают 1,3 млн торговых точек, это на 20% больше, чем в прошлом квартале.
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