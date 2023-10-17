Изменят справку о сальдо ЕНС

Уведомление о разработке проекта опубликована на федеральном портале.
Действующая справка утверждена приказом ФНС от 30.11.2022 № ЕД-7-8/1128@ (КНД 1160082).
Какие конкретно вносятся поправки, пока не известно. Текст проекта пока не опубликован.
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