«Тинькофф Бизнес» поможет предпринимателям открыть пункт выдачи заказов маркетплейса Ozon

Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.