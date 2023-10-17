«Тинькофф Бизнес» поможет предпринимателям открыть пункт выдачи заказов маркетплейса Ozon

«Тинькофф Бизнес» и маркетплейс Ozon поддержат бизнесменов, которые хотят открыть пункт выдачи заказов (ПВЗ). Об этом сказано на сайте банка.
Специалисты «Тинькофф Бизнеса» предоставят новым клиентам шесть месяцев бесплатного расчетно-кассового обслуживания, а Ozon проконсультирует по вопросам открытия ПВЗ и обеспечит финансовую помочь бизнесу.
По нашим данным, количество монобрендовых пунктов выдачи заказов Ozon за год выросло более чем в 4 раза в абсолютном выражении. На начало осени доля владельцев ПВЗ Ozon составляла 46% от всех предпринимателей в этой сфере, а количество таких ПВЗ выросло до 25% среди всех ПВЗ, — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.
Пакет льготных сервисов включает в себя:
помощь в регистрации ИП или ООО и открытии счета;
бесплатное расчетно-кассовое обслуживание в течение первых шести месяцев, если ранее пользователь не был зарегистрирован в «Тинькофф Бизнесе»;
информационную поддержку от специалистов Ozon по всем вопросам, связанным с открытием ПВЗ;
выплаты до 500 тыс. рублей ежемесячно в первые полгода после открытия пункта: в течение первых двух месяцев Ozon производит выплаты всем участникам программы и продолжает их, если пункт достигает минимального оборота по окончании этого срока;
выплаты до 3 млн рублей владельцы пунктов выдачи смогут получить, если откроют ПВЗ в «зоне гарантированного дохода» на специальной карте, составленной маркетплейсом.
Комментарии