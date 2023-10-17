С помощью льготной ипотеки люди наживаются на деньгах налогоплательщиков

Льготная ипотека уместна, только если она применяются как антикризисная мера, считает глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

В противном случае льготные программы толкают цены на недвижимость вверх. Глава ЦБ также сказала, что некоторые заемщики зарабатывают на льготной ипотеке так:

свои сбережения хранят под высокой ставкой;

ипотеку берут по низкой льготной ставке.

Это позволяет людям со сбережениями зарабатывать на льготных кредитах.

«По факту источником этого заработка становятся деньги налогоплательщиков, которые перетекают людям со сбережениями. Страдают те люди, которым квартиры действительно нужны, потому что массовые льготные программы повышают цены на недвижимость - соответственно, они должны брать больше кредитов», – цитирует ТАСС ее слова.

Она также отметила, что за последние 3 года цены на жилье выросли на 90%, что перекрывает положительные эффекты от льготной ипотеки.