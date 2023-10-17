Гранты не облагаются налогом при УСН, если есть раздельный учет

Средства целевого финансирования в виде полученных грантов входят в закрытый перечень доходов, не облагаемых при УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме от 02.06.2023 № 03-11-11/51190.

Условием для отнесения полученных грантов к средствам целевого финансирования является, в частности, их предоставление на безвозмездной и безвозвратной основе российскими физическими лицами и НКО на осуществление конкретных программ.

При этом налогоплательщик, получивший грант, должен вести раздельный учет доходов и расходов, полученных (произведенных) в качестве целевого финансирования.

Если нет раздельного учета, с гранта будет налог по УСН.

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