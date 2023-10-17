❗ Стало известно, что изменится в справке о принадлежности ЕНП

Проект опубликован на федеральном портале.

В начале октября на портале разместили уведомление о разработке проекта, текста еще не было.

Наши читатели, обсуждая эту новость, строили свои предположения и высказывали свои впечатления от этой справки.

С 6 октября по 20 октября шло общественное обсуждение этого проекта (который не был размещен). Как сообщает ФНС, предложений и замечаний к проекту акта не поступало.

Изменения в справке такие: добавили пояснительную сноску для графы «Дата поступления/списания» в разделе II «СПИСАНИЯ».

Будет такое уточнение: «указывается дата списания с учетом имеющейся информации о поступлении платежа и иных данных, необходимых для начала определения принадлежности, вне зависимости от даты окончания определения принадлежности, указанной при составлении распоряжения налогового органа».

Кстати, с 19 сентября справку о принадлежности можно заказать как в обычном виде (с множеством строк по списания), так и в новом сокращенном виде. В документе теперь указываются не все операции списания и распределения сумм ЕНП по обязательствам, а итоговая (агрегированная) сумма в пределах одного дня.

Таким образом, справка стала меньше в объемах, при этом ее форма и состав не изменились, сообщает ФНС.