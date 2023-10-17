ФНС насчитает взносы на ОПС бизнесменам из числа бывших военных с начала года по 23 июня

Об этом сообщает Минфин в письме от 20.09.2023 № 03-15-05/89703.
Напомним, 24 июня вступил в силу закон, по которому бывшие военные и прочие силовики исключены из состава страхователей по обязательному пенсионному страхованию. Причина – постановление Конституционного суда.
Таким образом, ИП военные пенсионеры платят фиксированные взносы за периоды:
с 01.01.2023 по 23.06.2023 –в совокупном фиксированном размере пропорционально количеству месяцев и дней в этом периоде;
с 24.06.2023 – только взносы на ОМС (19,8922% от совокупного фиксированного размера).
Аналогичные разъяснения Минфин давал в письме от 14.09.2023 № 03-15-07/87778, которое доведено до сведения письмом ФНС от 18.09.2023 № БС-4-11/11858@.
Комментарии