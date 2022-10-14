🔥 ИП-военных пенсионеров освободят от фиксированных взносов

Речь идет о тех ИП, которые получают пенсию за выслугу лет: от Минобороны, МВД, ФСБ, ФСИН, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета, ФССП и др.

Теперь, как говорится, второй пошел… Дело дошло и до ИП.

Один их них обратился в Конституционный суд и выиграл (Постановление от 11.10.2022 № 42-П/2022).

Неконституционными признали, в том числе, подпункт 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ и ряд норм законов об обязательном пенсионном страховании (№ 167-ФЗ) и о пенсиях (№ 400-ФЗ).

Закон устанавливает для ИП-бывших военных обязанность платить взносы, но взамен они ничего не получают. Никаких гарантий того, что вторая пенсия у них будет, нет.

Надо изменить нормы законов, чтобы не было такой несправедливости.

Кстати, адвокатам не удалось освободиться от взносов задним числом. Такую возможность им дали только после того, как по мотивам решения КС приняли закон. Он вступил в силу с 11 января 2021 года. Вот с этой даты освобождение и пошло (по заявлению). То есть, еще год после решения КС они платили взносы, пока не приняли закон.

Как оперативно это будет с ИП, время покажет.