Сегодня – срок уплаты налогов. Не забыли?

Напоминаем, какие налоги надо уплатить сегодня:
страховые взносы за сентябрь;
НДФЛ за период с 23.09 по 22.10;
аванс по УСН за 3 квартал;
1/3 НДС за 3 квартал;
аванс по налогу на прибыль за 3 квартал;
аванс по транспортному, земельному налогам, налогу на имущество.
Календарь налогоплательщика на 2023 год смотрите здесь.
Кстати, списание налогов с ЕНС происходит утром. Об этом мы рассказывали здесь.
Если в этот момент денег на сальдо ЕНС нет, налоговики отменят резерв, если он у вас был.
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