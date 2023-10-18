Как правильно общаться с инспекторами и сократить размер доначислений, расскажет эксперт по налогам Вячеслав Василевский на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» в Москве.

Узнайте заранее про все предстоящие проверки бизнеса и выберете тактику поведения на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», которая пройдет в Москве 5 декабря!

Успейте подготовиться к требованиям проверяющих, чтобы избежать лишних доначислений и сохранить в компании больше денег!

Спикер конференции Вячеслав Василевский поделиться секретами, как пройти проверку с наименьшими доначислениями и что сделать, чтобы оспорить результаты проверки.

Вячеслав Василевский — налоговый адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей», 10 лет работал в силовых структурах.

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На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!