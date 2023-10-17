Новости для бухгалтера
Интернет-банкинг

Госдума рассмотрит обязательное правило «второй руки» при онлайн-операциях в банках

Банки будут предлагать клиентам привлекать доверенных лиц для подтверждения онлайн-операций.
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Правило «второй руки» для оформления кредитов или снятия денег со счета из рекомендательного может стать обязательным. Это значит, что банки будут должны предлагать клиентам привлекать доверенных лиц для подтверждения онлайн-операций.

Наравне с самозапретами эта инициатива должна защитить людей от мошенничества.

При выдаче денег или получении займа необходимо будет запросить согласие у доверенного лица — на принятие решения у человека будет 12 часов.

Сейчас механизм реализован у «Сбера». Если законопроект примут, он появится во всех системно значимых банках.

Комментарии

6
  • Логотип sunflower_t
    sunflower_t 1 час назад

    Татьяна

    Правило «второй руки» для оформления кредитов или снятия денег со счета из рекомендательного может стать обязательным.

    Одинокие или никому не доверяющие люди останутся без кредитов и без налички?

    • Логотип понаехавший Тут
      понаехавший Тут 29 минут назад

      Наоборот,  "вторая рука" дальнего родственника или знакомого поможет первой избавится от денег... 

  • Логотип SS-20
    SS-20 57 минут назад

    прям возврат к общине...

  • Логотип VikaV2193
    VikaV2193 54 минуты назад

    ВикторияГлавный бухгалтер

    Доверенное лицо будет нести ответственность по кредиту или для чего оно?

  • Логотип buhkompas
    buhkompas 25 минут назад

    Ирина

    А что? Очень хорошая инициатива. Вот привлекла я доверенное лицо, мне надо денежку снять, а я с этим лицом разругалась. И есть у него 12 часов, чтобы подтвердить операцию, и стою я у банкомата эти 12 часов и жду подтверждения....

  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 8 минут назад

    Главный бухгалтер

    ну вот.... а ещё везде говорят, дескать, при осуществлении работы с банком никому ничего не доверяйте...

    Теперь наоборот законом что б у каждого были доверенные лица. По всей видимости и не по одному - ну мало ли, если один в нужный момент никак не может, а тебе срочно надо, должен быть предусмотрен вариант с подменой.

    А спрос-то потом с кого вообще ? 

    Да ещё оформили как!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ! не возможность, при желании... а обязательно!

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