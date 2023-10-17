Госдума рассмотрит обязательное правило «второй руки» при онлайн-операциях в банках

Правило «второй руки» для оформления кредитов или снятия денег со счета из рекомендательного может стать обязательным. Это значит, что банки будут должны предлагать клиентам привлекать доверенных лиц для подтверждения онлайн-операций.
Наравне с самозапретами эта инициатива должна защитить людей от мошенничества.
При выдаче денег или получении займа необходимо будет запросить согласие у доверенного лица — на принятие решения у человека будет 12 часов.
Сейчас механизм реализован у «Сбера». Если законопроект примут, он появится во всех системно значимых банках.
Комментарии6
Татьяна
Одинокие или никому не доверяющие люди останутся без кредитов и без налички?
Наоборот, "вторая рука" дальнего родственника или знакомого поможет первой избавится от денег...
прям возврат к общине...
ВикторияГлавный бухгалтер
Доверенное лицо будет нести ответственность по кредиту или для чего оно?
Ирина
А что? Очень хорошая инициатива. Вот привлекла я доверенное лицо, мне надо денежку снять, а я с этим лицом разругалась. И есть у него 12 часов, чтобы подтвердить операцию, и стою я у банкомата эти 12 часов и жду подтверждения....
Главный бухгалтер
ну вот.... а ещё везде говорят, дескать, при осуществлении работы с банком никому ничего не доверяйте...
Теперь наоборот законом что б у каждого были доверенные лица. По всей видимости и не по одному - ну мало ли, если один в нужный момент никак не может, а тебе срочно надо, должен быть предусмотрен вариант с подменой.
А спрос-то потом с кого вообще ?
Да ещё оформили как!!!! ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ! не возможность, при желании... а обязательно!