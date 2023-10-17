Госдума рассмотрит обязательное правило «второй руки» при онлайн-операциях в банках

Банки будут предлагать клиентам привлекать доверенных лиц для подтверждения онлайн-операций.

Правило «второй руки» для оформления кредитов или снятия денег со счета из рекомендательного может стать обязательным. Это значит, что банки будут должны предлагать клиентам привлекать доверенных лиц для подтверждения онлайн-операций.

Наравне с самозапретами эта инициатива должна защитить людей от мошенничества.

При выдаче денег или получении займа необходимо будет запросить согласие у доверенного лица — на принятие решения у человека будет 12 часов.

Сейчас механизм реализован у «Сбера». Если законопроект примут, он появится во всех системно значимых банках.