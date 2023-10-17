Введут новый КБК для фиксированных взносов ИП-военных пенсионеров

Проект Минфина опубликован на федеральном портале.
18210202030080000160 – КБК для взносов на ОМС для ИП-военных пенсионеров.
Напомним, с 24 июня ИП-военные пенсионеры могут освободиться от взносов на ОПС.
Также в новом приказе будут такие КБК:
182 1 01 03000 01 0000 110 — налог на сверхприбыль прошлых лет;
182 1 02 15010 06 0000 160 — страховые взносы на пенсионное страхование с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования;
182 1 02 15020 06 0000 160 – страховые взносы на страхование на случай ВНиМ с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования;
182 1 02 15030 08 0000 160 – взносы на медицинское страхование с выплат сотрудникам, которые подлежат по международным договорам отдельным видам обязательного социального страхования.
Комментарии2
ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП
Вопрос - зачем весь этот цирк с конями ЕНС и ЕНП, если через 2-3 года будет снова туча разных КБК от которых должен был нас избавить ЕНС и ЕНП?
Ирина
Ээээ, да это будут те КБК, которые не входят в ЕНП...Ну и что, что их будет стопятьсот, но они другие....