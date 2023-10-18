НКО не должна сдавать 6-НДФЛ, если нет выплат физлицам

Ежеквартально организации должны сдавать форму 6-НДФЛ. А в годовом отчете будут еще справки 2-НДФЛ. Разъяснения по отчетности некоммерческих организаций дала ФНС.

В частности, 6-НДФЛ не надо сдавать, если НКО не начисляет в пользу физлиц доходы (то есть, у организации отсутствуют сотрудники).

В этом случае она не является налоговым агентом, поэтому и 6-НДФЛ не нужна.

НКО, признаваемая плательщиком страховых взносов, ежеквартально представляет РСВ и ежемесячно – персонифицированные сведения о физических лицах.

Об этом сообщает ФНС в письме от 23.10.2023 № БС-4-11/13445@.

Кстати, если руководитель НКО не получает зарплату, он не является застрахованным лицом и на него не надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Об этом говорится в письме ФНС от 20.06.2023 № БС-4-11/7761@.