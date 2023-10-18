НКО не должна сдавать 6-НДФЛ, если нет выплат физлицам

В частности, 6-НДФЛ не надо сдавать, если НКО не начисляет в пользу физлиц доходы (то есть, у организации отсутствуют сотрудники).
В этом случае она не является налоговым агентом, поэтому и 6-НДФЛ не нужна.
НКО, признаваемая плательщиком страховых взносов, ежеквартально представляет РСВ и ежемесячно – персонифицированные сведения о физических лицах.
Об этом сообщает ФНС в письме от 23.10.2023 № БС-4-11/13445@.
Кстати, если руководитель НКО не получает зарплату, он не является застрахованным лицом и на него не надо сдавать персонифицированные сведения о физлицах. Об этом говорится в письме ФНС от 20.06.2023 № БС-4-11/7761@.
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