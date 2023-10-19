📢 Изменения по специальным налоговым режимам

Ведущий лектор Марина Климова расскажет, что важно учесть в 2024 году при работе со специальными налоговыми режимами.

Узнайте самое важное об изменениях в налоговом законодательстве за один день вместе с экспертом Мариной Климовой на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Марина Климова — один из ведущих лекторов России по тематике налогов и учета. Консультант-практик со стажем более 15 лет, кандидат экономических наук, автор более 80 книг и более 300 публикаций.

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На конференции разберем:

изменения в порядке работы с ЕНС и ЕНП;

новые правила начисления пеней;

новые правила оформления доверенностей налогового представителя;

нововведения в части камерального контроля.

А также расскажем про главные изменения в специальных налоговых режимах и по отдельным налогам.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄 Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!