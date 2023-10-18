Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»

Главная страница сайта НСПК была взломана злоумышленниками. Сейчас сайт оператора платежной системы «Мир» недоступен.

Сайт оператора Национальной системы платежных карт (НСПК), который обслуживает карты «Мир», вечером 30 октября 2023 года был недоступен. В телеграм-канале DumpForums пишут, что хакеры взломали главную страницу сайта.

В последний раз, когда сайт НСПК был доступен, пользователи могли увидеть обращение от злоумышленников.

АО «НСПК» с радостью сообщает о том, что нами был разработан целый ряд инновационных проектов, направленных на полное и окончательное импортозамещение. Новейшая процессинговая система «Береста-Ѣ» обеспечивает надежную защиту данных от хакерских атак, — говорилось в сообщении.

Хакеры намекали, что им удалось получить информацию из серверов платежной системы «Мир». Однако взлом главной страницы сайта не означает утечки пользовательских данных.

Ранее группировка DumpForums заявляла о взломе сайтов российских компаний, например, страховой компании «СОГАЗ Жизнь» и портала Госуслуг.