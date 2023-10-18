Хакеры взломали сайт платежной системы «Мир»

Сайт оператора Национальной системы платежных карт (НСПК), который обслуживает карты «Мир», вечером 30 октября 2023 года был недоступен. В телеграм-канале DumpForums пишут, что хакеры взломали главную страницу сайта.
В последний раз, когда сайт НСПК был доступен, пользователи могли увидеть обращение от злоумышленников.
АО «НСПК» с радостью сообщает о том, что нами был разработан целый ряд инновационных проектов, направленных на полное и окончательное импортозамещение. Новейшая процессинговая система «Береста-Ѣ» обеспечивает надежную защиту данных от хакерских атак, — говорилось в сообщении.
Хакеры намекали, что им удалось получить информацию из серверов платежной системы «Мир». Однако взлом главной страницы сайта не означает утечки пользовательских данных.
Ранее группировка DumpForums заявляла о взломе сайтов российских компаний, например, страховой компании «СОГАЗ Жизнь» и портала Госуслуг.
Комментарии6
Ирина
А что творится с Телеграм? Второй день только через VPN работает.
Анна
Писали, что такая проблема наблюдалась в отдельных регионах - преимущественно южных. Про Москву тоже писали, но я тут этого не наблюдала.
Анна
Главное, чтобы VPN работал 😊
Надежда ККлерк
Из-за Дагестана, слухи ходят.
Ирина
И чем это поможет?
В КЧР тоже неспокойно
Светлана Вейс
У нас в Крыму Телеграм работает и работал вчера. При этом многие другие сайты и приложения всегда только через VPN работают)))