Компании из сферы радиоэлектроники не всякий доход учитывают для налоговых льгот

Радиоэлектронные компании могут применять пониженный тариф взносов 7,6% и ставку налога на прибыль 3%.

Условие для льгот – 70% профильных доходов.

В эту долю идут доходы:

от реализации услуг по проектированию электронной продукции;

от реализации (передачи в аренду) произведенной на основе собственных разработок электронной продукции в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением от 22.07.2022 № 1310.

от реализации услуг по ремонту и техобслуживанию произведенной на основе собственных разработок электронной продукции из перечня.

При этом пусконаладочные работы для такой продукции, а также монтаж не входят в долю 70%.

Об этом сообщает Минфин в письме от 21.08.2023 № 03-03-06/1/78948.

Кстати, для IT-компании перечень этих профильных доходов и разъяснения к нему мы разбирали здесь.

Если у компании доля профильных доходов – от 70%, льготы надо применять так: