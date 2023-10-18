Компании из сферы радиоэлектроники не всякий доход учитывают для налоговых льгот

Условие для льгот – 70% профильных доходов.
В эту долю идут доходы:
от реализации услуг по проектированию электронной продукции;
от реализации (передачи в аренду) произведенной на основе собственных разработок электронной продукции в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением от 22.07.2022 № 1310.
от реализации услуг по ремонту и техобслуживанию произведенной на основе собственных разработок электронной продукции из перечня.
При этом пусконаладочные работы для такой продукции, а также монтаж не входят в долю 70%.
Об этом сообщает Минфин в письме от 21.08.2023 № 03-03-06/1/78948.
Кстати, для IT-компании перечень этих профильных доходов и разъяснения к нему мы разбирали здесь.
Если у компании доля профильных доходов – от 70%, льготы надо применять так:
пониженная ставка налога на прибыль – ко всей налоговой базе;
пониженный тариф взносов – к базе для исчисления взносов в отношении всех работников в целом по организации.
Комментарии