Достижения ФНС покажут на выставке

Достижения ФНС будут демонстрироваться на стенде Минфина, сообщает пресс-служба.
Так как 21 ноября отмечается День работника налоговых органов, ноябрь будет посвящен тематике «Налоги. Современные сервисы».
Посетители смогут:
ознакомиться с основными направлениями работы ФНС;
поучаствовать в мастер-классе по использованию сервисов ФНС;
проверить свой уровень налоговой грамотности;
узнать, как быстро и просто оформить налоговый вычет за обучение или лечение;
Школьники смогут:
создать из пластилина или конструктора свой мультфильм;
поучаствовать в творческом конкурсе рисунков, фотографий, прозы и стихов о налогах;
в игровой форме познакомиться со всеми этапами разработки программного продукта.
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