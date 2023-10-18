💯Топ курс для бухгалтера-новичка — бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С

В этом году бухгалтерам выпала масса налоговых изменений. Обучение нужно бухгалтеру сейчас, как рыбе вода — в новых правилах путаются даже гуру бухгалтерии, новичку особенно тяжело. Мы придумали, как вам помочь!

Специально для тех, что кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги, мы создали курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С. Курс стартует 1 января.

Курс поможет научиться бухгалтерии даже новичкам без опыта, позволит получить востребованную профессию и подтвердить свои навыки официальным дипломом о профессиональной профпереподготовке. Лекторы объясняют понятным языком, сопровождая теорию примерами и образцами.

Полная стоимость курса 29990 рублей, стоимость сегодня, в первый день продажи всего 9900 рублей. Не упустите выгоду!

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После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации по почте России. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.