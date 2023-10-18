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Налоги, взносы, пошлины

❗️Налоговики начали начислять пени компаниям и ИП. Ловите формулу расчета

Налоговики начали с 31 октября начислять пени по налогам и взносам. Поясним, как рассчитают суммы пеней.
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Компании и ИП должны были заплатить налоги и взносы не позднее 30 октября. Тем, кто не успел вовремя перечислить деньги, будут начислять пени начиная с 31 октября. Отметим, что начислять пени будут по налогам, срок уплаты которых истек 30.10 и которые не уплачены. Пени считают с учетом 1/300 ключевой ставки независимо от срока просрочки платежа.

Формула расчета

Пени = отрицательное сальдо ЕНС × кол-во календарных дней просрочки × 1/300 ключевой ставки в период просрочки

Если до 2023 года пеня относилась к конкретному налогу, по которому была допущена просрочка платежа, то сейчас начисление пеней связано только с наличием общей задолженности, которая позиционируется как общая сумма недоимок, равная размеру отрицательного сальдо ЕНС этого лица.

При этом при расчете пени не принимается во внимание та часть отрицательного сальдо ЕНС, которая сформирована за счет задолженности по пеням, штрафам и процентам, поскольку на такую задолженность пени не начисляют.

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Комментарии

3
  • Логотип hub
    hub 1 час назад

    ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

    Пени на пени с 2023г. новая высота взятая ФНС

    • Логотип hub
      hub 1 час назад

      ЕвгенийИндивидуальный предпринимательИП

      "При этом при расчете пени не принимается во внимание та часть отрицательного сальдо ЕНС, которая сформирована за счет задолженности по пеням, штрафам и процентам, поскольку на такую задолженность пени не начисляют."

      А вот это у многих не прошло проверку практикой...
      В 2023г. с ФНС очень тяжело общаться. Завтра прочитаем в чате ФНС что происходит и как их алгоритм работает и не учитывает в сальдо ЕНС пени и штрафы

  • Логотип sabre
    sabre 1 час назад

    Черт, а я пропустил инфо, что можно было не платить до 31 октября авансовые платежи.
    Платил, как дурак.
    На мои деньги Киев обстреливали и дворцы строили все это время.

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