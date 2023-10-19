Вход — рубль, выход — два. В Кремле рассказали об условиях для «выхода» западных компаний с рынка

Западные компании будут выходить из РФ на условиях, которые предложит правительственная комиссия, свободного выхода быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Западные компании, которые хотят уйти из России, будут согласовывать условия со специальной правительственной комиссией. Кроме того, эти условия выхода не связаны с курсом рубля, пишут «Ведомости».

«Выходить они будут на тех условиях, которые скажут в комиссии. Такого свободного выхода сейчас быть не может. Комиссия это строго регулирует – и условия детальные, вся информация доступна в этой комиссии», — сказал Песков.

При этом, по словам представителя Кремля, Россия по-прежнему остается страной, открытой для зарубежных инвестиций и создающей комфортные условия для работы иностранных компаний. Песков добавил, что помимо уходящих с российского рынка компаний есть и те компании, которые здесь остаются и «продолжают заниматься весьма и весьма рентабельным бизнесом, выгодным бизнесом».

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Ранее Financial Times сообщила, что Россия ужесточает контроль за движением капитала западных компаний. Издание утверждает, что якобы «новые ограничения подчеркивают опасения Москвы по поводу дальнейшего падения курса рубля».