⚡ Стало известно, когда на ЕНС не проведут вашу декларацию. Ловите контрольные соотношения

Проект с контрольными соотношениями для деклараций в целях статьи 11.3 НК опубликован на федеральном портале.
Вы можете скачать их во вложении к этому материалу.
Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.
ФНС разработала КС для таких деклараций как по НДС, налогу на прибыль, УСН, водному налогу, расчету 6-НДФЛ и т. д. Всего в таблице контрольные соотношения по 19 отчетам.
Например, в декларации по УСН проверят, чтобы в разделах 1.1 и 1.2 все суммы в строках 020, 040, 050, 070, 080, 100, 101, 110, 120 были положительными.
Также будут выявлять налогоплательщиков, отразивших авансовые платежи к уплате в меньшем размере, чем авансовые платежи к уменьшению.
При такой ошибке сумма строк 020, 040, 070, 100 меньше, чем сумма строк 050, 080, 110.
Ранее ФНС разработала новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. О них мы рассказывали тут.
В частности, по УСН там проверят код периода. КБК налога по УСН может быть с кодами 34/01, 34/02, 34/03. Если вы укажите КБК УСН, а код какой-то другой (например, 33/02), то такое уведомление не примут.
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