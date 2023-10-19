⚡ Стало известно, когда на ЕНС не проведут вашу декларацию. Ловите контрольные соотношения

С 1 октября заработало правило, по которому данные из декларации сразу не отразятся на ЕНС, если идет несоответствие контрольным соотношениям (КС). Эти КС должна утверждать ФНС. Пока их нет, но скоро будут.

Проект с контрольными соотношениями для деклараций в целях статьи 11.3 НК опубликован на федеральном портале.

Вы можете скачать их во вложении к этому материалу.

Как начисляют налоги на ЕНС по уведомлениям, первичным и уточненным декларациям, мы разбирали здесь.

ФНС разработала КС для таких деклараций как по НДС, налогу на прибыль, УСН, водному налогу, расчету 6-НДФЛ и т. д. Всего в таблице контрольные соотношения по 19 отчетам.

Например, в декларации по УСН проверят, чтобы в разделах 1.1 и 1.2 все суммы в строках 020, 040, 050, 070, 080, 100, 101, 110, 120 были положительными.

Также будут выявлять налогоплательщиков, отразивших авансовые платежи к уплате в меньшем размере, чем авансовые платежи к уменьшению.

При такой ошибке сумма строк 020, 040, 070, 100 меньше, чем сумма строк 050, 080, 110.

Ранее ФНС разработала новые контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. О них мы рассказывали тут.

В частности, по УСН там проверят код периода. КБК налога по УСН может быть с кодами 34/01, 34/02, 34/03. Если вы укажите КБК УСН, а код какой-то другой (например, 33/02), то такое уведомление не примут.