🎓Вебинар. Бухотчетность за 2023 год, ФСБУ и учетная политика 2024: инструкции от аудитора. 10 ноября в 11:00 мск!

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, разберитесь в основных положениях ФСБУ и составьте учетную политику на 2024 год.

Сейчас необходимо подготовиться к составлению отчетности. При этом нужно проверить правильность применения ФСБУ. Разберитесь в основных положениях как уже действующих ФСБУ, так и тех, которые только начнем применять.

Также разберитесь, какие положения надо включить в учетную политику на 2024 год, чтобы быть готовыми к применению новых стандартов и что надо учесть при составлении отчетности.

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Сдать бухгалтерскую отчетность поможет Елена Васильева — бизнес-тренер, предприниматель, инвестор, основатель онлайн Школы Управления Бизнесом bizuprav.ru и аудиторской компании «Биллион», сертифицированный специалист 1С, автор книг.

На вебинаре разберем:

Подготовка к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год: что учесть.

Какие ФСБУ надо срочно внедрить в работу.

Как изменить учетную политику в связи с новыми стандартами.

Исправление ошибок в учете по новым ФСБУ.

ФСБУ Аренда: разбираемся с самым сложным стандартом.

Самые свежие ФСБУ по инвентаризации и НМА.

ФСБУ Основные средства и Капвложения: что можно не применять.

Ждем вас на вебинаре 10 ноября в 11:00 мск!