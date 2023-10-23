🎓Вебинар. Как работать с МЧД: электронные подписи, сервисы, реестры. 14 ноября в 11:00 мск!

С 1 сентября 2023 года для сотрудников, подписывающих документы от лица организации, стало обязательным использование машиночитаемой доверенности. МЧД позволяет сдавать электронную отчетность, оформлять документы через электронный документооборот, представляя интересы компании.
Спикер вебинара — Денис Воробкало, эксперт по МЧД и ЭДО в компании «Платформа ОФД».
На вебинаре рассмотрим:
Кто обязан работать с МЧД? Можно ли использовать бумажную доверенность?
Какие электронные подписи (КЭП) подходят для работы с МЧД?
Порядок выпуска машиночитаемой доверенности
Где выпустить доверенность?
Как использовать и кому подойдет сервис «Платформа МЧД»?
Нюансы применения в работе с ЭДО, электронной отчетностью.
К каким нововведениям в сфере работы с МЧД бизнесу подготовиться?
Ждем вас на вебинаре 14 ноября в 11:00 мск!
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