Кредиты для малого и среднего бизнеса подешевели на 3%

Минимальная ставка по программам льготного финансирования для малых и средних предприятий будет от 12,5% годовых.

МСП Банк снизил ставки по экспресс-кредитам для малого и среднего бизнеса на 1-3%, даже несмотря на рост ключевой ставки до 15%. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

В кредит можно взять до 50 млн рублей по ставке от 12,5% годовых сроком до 3 лет без залога, комиссий и страхования.

Новые условия действуют на программы: «Экспресс-поддержка», «Экспресс кредит на исполнение контракта», «Туристический льготный экспресс-кредит», «Экспресс-оборотный», «Экспресс-франшиза».

Мы рассчитываем, что другие крупные банки также найдут возможность хотя бы на какой-то период сохранить на прежнем уровне ставки, чтобы поддержать предпринимателей, потому что сектор МСП является одним из главных участников структурной перестройки экономики, — сказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Получить кредит по сниженной ставке можно до 30 ноября 2023 года, заявки принимаются на официальном сайте МСП Банка.

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