Субсидии не исключают из налоговой базы по налогу на сверхприбыль

Когда субсидии включают в базу по налогу на прибыль, то туда идет не только доход, но и расход. То есть, из-за субсидий база по налогу на прибыль не растет, а значит и на сверхприбыль они не влияют.

Разъяснение дает Минфин в письме от 18.08.2023 № 03-03-06/1/78189.

Налоговая база по налогу на сверхприбыль – это превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год.

Субсидии, полученные на компенсацию расходов – это внереализационные доходы.

Но доходы отражают по мере осуществления и признания расходов или единовременно, если к моменту их получения данные расходы уже произведены и признаны в налоговом учете.

Если субсидия идет как компенсация расходов, не учитываемых для налога на прибыль, то эта субсидия не идет в доходы.

Таким образом, в любом случае субсидии не увеличивает налоговую базу по налогу на прибыль, утверждает Минфин.

Следовательно, оснований для исключения субсидий из расчета базы по налогу на сверхприбыль не имеется.