Криптовалютный сервис WalletConnect заблокировал пользователей из России

Теперь пользоваться сервисом WalletConnect в России можно только через VPN.

31 октября сервис авторизации криптовалютных кошельков WalletConnect ограничил доступ пользователям из РФ. Об этом пишет «РБК».

Решение о блокировке аккаунтов россиян компания объяснила тем, что следует требованиям OFAC — Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Сейчас жители России могут пользоваться криптовалютным сервисом только через VPN.

WalletConnect — популярный протокол для авторизации более 170 криптовалютных кошельков в децентрализованных приложениях.

Недавно мы писали, что криптобиржа Binance приняла решение полностью уйти из России.