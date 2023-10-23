«Тинькофф» запустил сервис для селлеров, которым нужно быстро отвечать на отзывы покупателей

Нейросеть сгенерирует персонализированные ответы на комментарии к разным товарам и услугам. Общение с пользователями маркетплейсов станет в четыре раза быстрее.

«Тинькофф» создал сервис, который поможет селлерам на маркетплейсах генерировать ответы на отзывы покупателей с помощью нейросетей. Об этом сказано на сайте банка.

Коммуникация с пользователями маркетплейсов станет в четыре раза быстрее. Новый функционал доступен на платформах «Тинькофф Селлер» и «Тинькофф Отзывы».

Новый сервис позволяет персонализировано отвечать на отзывы к разным товарам и услугам — как на позитивные, так и на негативные комментарии. Сгенерированный текст можно отредактировать вручную, создать несколько вариантов ответа или полностью их переписать.

Мы запустили этот инструмент, чтобы помочь предпринимателям решить сразу две задачи: освободить часть времени на написание текста ответов покупателям и быть более клиентоориентированными в работе с отзывами, — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.

По данным Tinkoff eCommerce, 37% селлеров назвали работу с отзывами основной проблемой. Большинству продавцов приходится отвечать на комментарии пользователей ежедневно.