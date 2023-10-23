«Тинькофф» запустил сервис для селлеров, которым нужно быстро отвечать на отзывы покупателей

«Тинькофф» создал сервис, который поможет селлерам на маркетплейсах генерировать ответы на отзывы покупателей с помощью нейросетей. Об этом сказано на сайте банка.
Коммуникация с пользователями маркетплейсов станет в четыре раза быстрее. Новый функционал доступен на платформах «Тинькофф Селлер» и «Тинькофф Отзывы».
Новый сервис позволяет персонализировано отвечать на отзывы к разным товарам и услугам — как на позитивные, так и на негативные комментарии. Сгенерированный текст можно отредактировать вручную, создать несколько вариантов ответа или полностью их переписать.
Мы запустили этот инструмент, чтобы помочь предпринимателям решить сразу две задачи: освободить часть времени на написание текста ответов покупателям и быть более клиентоориентированными в работе с отзывами, — сказал директор Tinkoff eCommerce Илья Кретов.
По данным Tinkoff eCommerce, 37% селлеров назвали работу с отзывами основной проблемой. Большинству продавцов приходится отвечать на комментарии пользователей ежедневно.
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