С 1 декабря начнется эксперимент по маркировке косметики

Минпромторг опубликовал проект постановления, по которому эксперимент по маркировке косметической продукции и бытовой химии будет проходить с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года.
Производители будут маркировать продукцию для макияжа, волос и бритья, для ухода за полостью рта, мыло, а также моющие средства.
За 2022 год на рынке нашли 16% нелегальной косметической продукции и 12% контрафактной бытовой химии.
Задача эксперимента протестировать технологический процесс работы с маркировкой. Окончательное решение о внедрении обязательной маркировки косметики и бытовой химии будет принимать правительство.
Комментарии