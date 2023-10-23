С 1 декабря начнется эксперимент по маркировке косметики

Пилотный проект продлится до 28 февраля 2025 года, а окончательное решение о введении обязательной маркировки косметики и бытовой химии будет принимать правительство.

Минпромторг опубликовал проект постановления, по которому эксперимент по маркировке косметической продукции и бытовой химии будет проходить с 1 декабря 2023 года по 28 февраля 2025 года.

Производители будут маркировать продукцию для макияжа, волос и бритья, для ухода за полостью рта, мыло, а также моющие средства.

За 2022 год на рынке нашли 16% нелегальной косметической продукции и 12% контрафактной бытовой химии.

Задача эксперимента протестировать технологический процесс работы с маркировкой. Окончательное решение о внедрении обязательной маркировки косметики и бытовой химии будет принимать правительство.