Обновленные магазины Adidas могут открыться весной

Магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 г. под новым названием.

Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко, передает ТАСС.

«Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название», — сказала собеседница агентства.

В 2024 году в РФ будут перезапущены десятки магазинов Adidas, открытия начнутся с Москвы. Для российского потребителя ничего не изменится, ассортимент останется тем же.

🎄Приглашаем принять участие в Новогодней Бухгалтерской Клерк.Конференции! Она пройдет 14 декабря в Краснодаре. Обсудим все важные вопросы. Мы организуем живое общение с известными экспертами и фуршет. Будет масса подарков от «Клерка» и партнеров!

Купить билет

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Краснодаре, а другая II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится 5 декабря в Москве! Онлайн-билет на две конференции.