Какие КБК исключили из ЕНП

В письме от 23.08.2023 № 8-5-03/0038@ ФНС приводит перечень этих КБК:
18210802000011060110 (госпошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу));
18210803010011060110 (госпошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда) (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу));
18210803020011060110 (госпошлина по делам, рассматриваемым Верховным Судом (госпошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по результатам рассмотрения дел по существу)).
Такие поправки были внесены Федеральным законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ.
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