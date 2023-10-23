Субсидия за изъятый в недружественной стране автомобиль идет в доходы

Перечень субсидий, не облагаемых налогом на прибыль и УСН, есть в статье 251 НК РФ. Если ваша субсидия туда не входит, то она является облагаемым внереализационным доходом.

В частности, в перечень необлагаемых не входят субсидии, полученные коммерческими организациями на возмещение затрат в целях компенсации ущерба, причиненного российским перевозчикам вследствие незаконного изъятия авто и грузов на территориях недружественных стран при осуществлении международных автомобильных перевозок.

Поэтому и для налога на прибыль, и для УСН это будет облагаемый внереализационный доход.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 18.09.2023 № 03-03-05/89047.

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