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💼 Что изменится в оформлении доверенности налогового представителя

В 2024 году сдавать декларации будет нужно только по электронной доверенности. Подготовиться ко всем изменениям в налоговом контроле помогут спикеры на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».
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С 1 марта 2024 года ФНС будет принимать декларации от уполномоченных представителей компаний только по электронной доверенности. Как правильно действовать, чтобы сдать все вовремя, расскажет Марина Климова на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Марина Климова — один из ведущих лекторов России по тематике налогов и учета. Консультант-практик со стажем более 15 лет, кандидат экономических наук, автор более 80 книг и более 300 публикаций.

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На конференции разберем:

  • изменения в порядке работы с ЕНС и ЕНП.

  • новые правила начисления пеней.

  • новые правила оформления доверенностей налогового представителя.

  • нововведения в части камерального контроля.

А также расскажем про главные изменения по отдельным налогам: НДС, налог на прибыль, НДФЛ, страховые взносы, имущественные налоги и специальные налоговые режимы.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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