🧨 Вся изнанка принятия новых ФСБУ и перспективы бухучета

Не запутаться в новых стандартах бухгалтерского учета поможет соразработчик новых ФСБУ Алексей Иванов на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Каждый год бухгалтерам добавляют работы. В этот раз приняли новые ФСБУ, обязательные для применения. О том, как разрабатывали стандарты бухгалтерского учета и зачем их понадобилось менять расскажет Алексей Иванов на II всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Алексей Иванов — соразработчик новых ФСБУ, основатель Академии «Регламент», к.э.н., доцент, стаж преподавания 20 лет, колумнист ведущих бухгалтерских СМИ, автор книг о бухгалтерии.

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На конференции разберем:

25 лет реформы бухгалтерского учета: а она точно была нужна? Ведь точно же?

Кто и как разрабатывает ФСБУ: казалось бы, при чем здесь Минфин

7 новых ФСБУ: как пекли эти пирожки и почему у них такая начинка

Чего ждать от новых ФСБУ: эта начинка закончилась, несите другую?

Какие новые ФСБУ ждут нас в следующие 5 лет: блеск и нищета планов Минфина.

Как простому бухгалтеру улучшить ФСБУ.

II всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

На конференцию «Клерк» пригласил опытных практиков, которые поделятся уникальной экспертизой, объяснят все на примерах и ответят на самые наболевшие вопросы.

Вы сможете участвовать онлайн сразу в двух конференциях: одна пройдет в Москве, а другая 🎄 Новогодняя Бухгалтерская Клерк.Конференция состоится 14 декабря в Краснодаре! Онлайн-билет на две конференции.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции и проведите два дня вместе с нами!